"الفجر الفني" يكشف عن موعد طرح "مركب حياة" أحدث تعاون بين محمد شاهين والملحن وليد سامي





تعاون المطرب محمد شاهين مع الملحن وليد سامي وذلك من خلال أغنية جديدة بعنوان "مركب حياة".وأعرب الملحن وليد سامي في تصريح لـ "الفجر الفني" عن سعادته بالتعاون مع شاهين، قائلًا إن العمل سيتم طرحه مساء اليوم الجمعة وهو أول أيام شهر رمضان الكريم.أغنية "مركب حياة" هي من كلمات ساره سعيد وألحان وليد سامي وتوزيع عمرو الخضري.جدير بالذكر أن وليد سامي كان قد تعاون مع الفنان أحمد سعد من خلال أغنية مفيش حاجة صعبة وهي تتر مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان.