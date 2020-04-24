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"مستني رأيكم".. حمدي الميرغني يروج لمسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام

الجمعة 24/أبريل/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

نشر الفنان حمدي الميرغني، البوستر الدعائي لمسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل امام، المقرر أن يبدأ عرضه غدا عبر شاشة dmc.

وعلق الميرغني على الصورة قائلاً: "كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ان شاء الله بكره اول حلقة لمسلسل "فلانتينو" مستني رأيكم ".

مسلسل "فلانتينو"، تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

ويشارك في هذا العمل العديد من نجوم الفن منهم الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، أحمد فريد، ومحمد كيلاني، المسلسل تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، إنتاج سينرجي للإنتاج.

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