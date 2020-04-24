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بعد عرض الحلقة الأولى.. "لعبة النسيان" لدينا الشربيني تتصدر تريند جوجل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:20 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

تصدر مسلسل "لعبة النسيان" بطولة النجمة دينا الشربيني، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض الحلقة الأولى.

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب وبطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضى.

يشارك في بطولة "لعبة النسيان" دينا الشربيني كل من أحمد داوود وإنجي المقدم ومحمود قابيل ورجاء الجداوي وعلي قاسم وهديل حسن وروزالين البيه وأحمد صفوت وملك بدوي وأسماء جلال، ويظهر فيه كلا من أسماء أبو اليزيد وأحمد حاتم كضيفا شرف، وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

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