عمر كمال يوجه رسالة خاصة لياسر جلال من خلال "الفجر الفني" (فيديو)





وجه الفنان عمر كمال، رسالة خاصة للنجم ياسر جلال من خلال "الفجر الفني" حيث أهداه أغنية جديدة لمسلسله تحمل اسم "الجدع"،لافتًا لى أنه يشعر أنها تليق علي احداث المسلسل.واضاف عمر، خلال تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أنه يحب ياسر جلال ويتابعه بشدة وله الشرف إذا ابدي ياسر إعجابه بالأغنية وفور وصوله لرده سيقوم بتسجيلها فورا كهدية منه له بمناسبة مسلسله والذي يتوقع أن يلاقي نجاحًا كبيرًا.يذكر أن مسلسل " الفتوة " تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة .