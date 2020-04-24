تدريب ليلى أحمد زاهر على التحطيب من ياسر جلال (فيديو)





ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة .





شهدت أحداث حلقة أمس من مسلسل "الفتوة" قيام حسن الجبالي (ياسر جلال)، بتدريب ابنته "نورا " ليلي أحمد زاهر علي النبوت ثم يطلب منها ان تتوجه للكُتاب مع الشيخ الذي يعلمها ويحفظها القرآن ويبين لها اهمية العلم بعد مشهد مع جدتها الفنانة أنعام سالوسة أم حسن الجبالي .مسلسل "الفتوة" يعتبر عودة لابنة احمد زاهر بعد غياب سنوات عن الوسط الفني.يذكر أن مسلسل " الفتوة " تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.