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طلائع الجيش يطلب شراء نجم الأهلي نهائيا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
يرغب مسئولو نادي طلائع الجيش في تجديد إعارة عمار حمدي لاعب النادي الأهلي المعار لصفوف الفريق العسكري حتي نهاية الموسم الجاري ،خاصة وأن اللاعب يريد المشاركة بشكل كامل من أجل خوض أولمبياد طوكيو 2020 رفقة المنتخب الوطني.

وأكد مصدر أن عمار حمدي تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من أجل حسم موقفه مع الفريق من عودته أو تجديد إعارته لصفوف نادي طلائع الجيش خلال الموسم المقبل ،في ظل اهتمام الفريق العسكري بتجديد الإعارة.

وأكد عبدالحميد بسيوني في تصريحات صحفية عن رغبته في تجديد إعارة عمار حمدي خلال الموسم المقبل ،خاصة وأنه عنصر أساسي في تشكيل الفريق.

وأضاف، " أبلغت العميد أحمد المهدي بالاستفسار من النادي الأهلي عن مسألة تجديد إعارة عمار حمدي خلال الفترة المقبلة ،في ظل حاجة الفريق للاعب بإمكانيات عمار حمدي ".

ويعد عمار حمدي أحد الركائز الأساسية في تشكيل عبدالحميد بسيوني مع نادي طلائع الجيش ،وواحدا من أبرز العناصر الموجودة في تشكيل المنتخب الوطني الأوليمبى مع شوقي غريب.

وسوف يحسم المدرب السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي موقفه من عودة اللاعب أو استكمال إعارته خلال الفترة المقبلة.

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