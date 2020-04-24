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انتر ميلان يصدم برشلونة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 03:22 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
يسعي نادي إنتر ميلان للإبقاء على نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز داخل صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعدما تلقي اللاعب بعض العروض من الأندية الأوروبية في مقدمتها برشلونة لضمه في الصيف المقبل.

وكشف موقع "توتو ميركاتو" عن خطة إدارة إنتر ميلان لمنع "مارتينيز" من الرحيل في الميركاتو الصيفي، حيث أكد أن ستيفن تشانج رئيس النادي يسعي لإلغاء الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي لا يمكن إستغلاله إلا في الفترة من 1 وحتي 15 يوليو.

وأشار الموقع أن السبيل الوحيد لإلغاء الشرط الجزائي في عقد مارتينيز هو تجديد عقد اللاعب، وهو الأمر الذي تسعي إدارة النادي الإيطالي جاهدة لحسمه خلال الفترة المقبلة مع زيادة كبيرة في راتب اللاعب، لغلق الباب أمام محاولات نادي برشلونة الحصول على خدمات اللاعب.

وأكد الموقع الإيطالي أن لاوتارو مارتينيز يميل نحو رفض عرض انتر ميلان والرحيل عن صفوف الفريق إلي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات المقبلة.

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