قبل عرض "الاختيار" عن قصة الشهيد المنسي.. أمير كرارة يتصدر تريند "جوجل"





أبطال مسلسل الاختيار



ضيوف شرف "الاختيار"



تصدر النجم أمير كرارة،قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك قبل عرض مسلسل "الاختيار" عبر شاشات التلفزيون، الذي يتناول فيه قصة البطل الشهيد أحمد المنسي.يشار إلى أن مسلسل "الاختيار"يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.‎يشارك في البطولة بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجيويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.