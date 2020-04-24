Advertisements

قبل عرض "الاختيار" عن قصة الشهيد المنسي.. أمير كرارة يتصدر تريند "جوجل"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:22 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تصدر النجم أمير كرارة،قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك قبل عرض مسلسل "الاختيار" عبر شاشات التلفزيون، الذي يتناول فيه قصة البطل الشهيد أحمد المنسي.


يشار إلى أن مسلسل "الاختيار"يتناول حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.‎


أبطال مسلسل الاختيار
يشارك في البطولة بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي


ضيوف شرف "الاختيار"
ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

أخبار تهمك

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألف شخص

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 10 ساعة

أحد العمال لـ أحمد موسى: "إحنا بنكح تراب"

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 13 ساعة

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

منذ حوالي 12 ساعة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة العالمية": مصر في المنحنى التصاعدي لفيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يوم

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ يوم

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة عن كسر رقم الـ200 في الإصابات بالكورونا: أصبنا باحباط

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان

10:31 م

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

03:27 م

عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألف شخص

02:49 ص

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم