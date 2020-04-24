Advertisements

سارة الشامي لـ"الفجر الفني": هذه تفاصيل دوري في "فرصة تانية"

الجمعة 24/أبريل/2020 - 04:58 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي


كشفت الفنانة سارة الشامي، عن دورها في مسلسل "فرصة تانية" الذي سيعرض في رمضان 2020، وعن كواليس المسلسل وما جذبها به.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قالت: "أجسد صديقة ياسمين صبري في المسلسل، التي تلجأ لها عندما تقابلها مشكلة وتكون بجانبها دائمًا". 

واشارت إلى أن ما جذبها للمسلسل الورق الذي كان جيد جدًا، كما أنها أحبت الدور الذي تلعبه إضافة لذلك كواليس العمل كانت رائعة.

وأضافت: "أنا وياسمين في الحقيقة أصدقاء واحبها كثيرًا وأتمنى أن يعجب المسلسل المشاهدين وأن يحظى برضائهم في رمضان"

يشار أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، سارة الشامي، إدوارد، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده والكثير من الفنانين.

أخبار تهمك

أحد العمال لـ أحمد موسى: "إحنا بنكح تراب"

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ يوم

عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألف شخص

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة عن كسر رقم الـ200 في الإصابات بالكورونا: أصبنا باحباط

منذ حوالي 4 ساعات

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية": مصر في المنحنى التصاعدي لفيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 10 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان

10:31 م

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

03:27 م

عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألف شخص

02:49 ص

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم