سارة الشامي لـ"الفجر الفني": هذه تفاصيل دوري في "فرصة تانية"





وأضافت: "أنا وياسمين في الحقيقة أصدقاء واحبها كثيرًا وأتمنى أن يعجب المسلسل المشاهدين وأن يحظى برضائهم في رمضان"



يشار أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، سارة الشامي، إدوارد، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده والكثير من الفنانين.

كشفت الفنانة سارة الشامي، عن دورها في مسلسل "فرصة تانية" الذي سيعرض في رمضان 2020، وعن كواليس المسلسل وما جذبها به.وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قالت: "أجسد صديقة ياسمين صبري في المسلسل، التي تلجأ لها عندما تقابلها مشكلة وتكون بجانبها دائمًا".واشارت إلى أن ما جذبها للمسلسل الورق الذي كان جيد جدًا، كما أنها أحبت الدور الذي تلعبه إضافة لذلك كواليس العمل كانت رائعة.