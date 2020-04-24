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قبل عرضه بساعات.. "عمر ودياب" يتصدر تريند جوجل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 05:43 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

تصدر مسلسل "عمر ودياب" للنجمين علي ربيع ومصطفى خاطر، مؤشرات تريند "جوجل" وذلك من قبل عرضه على شاشات التليفزيون.

تدور أحداث "عمر ودياب" تدور أحداثه حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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