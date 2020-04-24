قبل عرض الحلقة الأولى .. تعرف على قصة "الاختيار" للنجم أمير كرارة





أبطال مسلسل الاختيار



ضيوف شرف "الاختيار"











ينتظر جمهور الفنان أمير كرارة، بشغف عرض مسلسله الجديد "الاختيار"، المقرر بدء عرضه الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.ويستعرض "الفجر الفني"، تفاصيل قصة مسلسل "الاختيار"، قبل عرض أولى حلقاته، حيث تدور أحداثه حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش، ويجسد الفنان أمير كرارة شخصية الشهيد أحمد المنسي، بينما يلعب دور هشام العشماوي أحمد العوضي، كما يستعرض العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.‎يشارك في البطولة بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجيويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.‎