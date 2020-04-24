سارة الشامي لـ"الفجر الفني": هذه أعمالي في سباق رمضان الحالي.. وأتمنى التمثيل مع أحمد حلمي





الأعمال الفنية الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة؟



ما الأساس الذي توافقين عليه في الدور المقدم لك ؟



ما الدور الذي تتمني أن تقدمه خلال مسيرتك الفنية ؟



بداياتك في مجال التمثيل ومين شجعك للدخول في هذا المجال؟



ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها إلي قلبك؟



الفن ياخذ ويعطي فماذا أخذ منك وماذا أعطي لك؟



لو رجع بينا الزمن تتمنى تعملي عمل فني مع مين الممثلين ؟ ومين حديثا تتمنى العمل معاهم؟



هل عُرض عليكي عمل ورفضتيه وبعد ذلك ندمت عليه؟



حديثنا عن أيام الدراسة ؟ وما أكثر مرحلة عمرية تحبيها؟



هل لديكي أصدقاء في الوسط الفني ؟ ومين اقريهم لك؟



احكلي لنا عن أكثر مشهد صعب تعرضتي له خلال مشوارك الفني؟

حدثينا عن علاقتك باللسوشيال ميديا؟







نصيحتك لكل شاب مبتدئ يتمني الدخول في هذا المجال؟

أن لا ييأس، لأن الياس يدمر المستقبل، ومن الممكن أن يكون بينك وبين حلمك خطوة وبسبب يأسك تفقد كل شئ.





مواقف غيرت حياتك للأفضل؟

الابتعاد عن اشخاص كثيرين كانوا موجودين في حياتي.



مواقف حدثت لكي مع المعجبين ولا يمكنك نسيانها؟ وهل تستمدي طاقتك من الجمهور؟

حدث لي الكثير من المواقف فكان يوجد فترة كنت لا أخرج بها من المنزل بسبب كره الجمهور لبشخصية التي قدمتها في مسلسل "رحيم" وكانوا يرسلوا لي رسائل عبر فيس بوك وهم غاضبين من شخصية "ريم".





ويوجد مواقف أيضاً ففي مرة قابلت محمد مهران في السينما وشاور طفل صغير وقال دي شيري وفرح كثيراً، عندما يأتي أحد ويعرف أدواري ويطلب أن يتصور معي، بالتأكيد أستمد طاقتي من الجمهور.



ما الذي تفضليه أكثر الدراما أم السينما؟

السينما، لأنها تعيش أكثر من الدراما وهي تاريخ.



من الذي تفضلين متابعة أعماله وما المسلسلات التي تتابعيها في هذه الفترة؟

في هذه الفترة تابعت مسلسلات غير مصرية، ولكن في المطلق أحب مشاهدة مسلسلات أمير كرارة، دينا الشربيني.





من الجندي المجهول في حياتك؟

أبي، فهو أكثر شخص يشجعني.





ما نوع المزيكا التي تحبين الاستماع إليها؟

أحب المزيكا الراب، منذ عام 2011، وسعيدة كثيراً أنها انتشرت في هذا الوقت، وأحب سماع جميع اللهجات العربية والأجنبية والأسبانية والألمانية، وأحياناً لا أفهم الكلمات ولكن أحب اللحن كثيراً.













كانت بدايتها في مسلسل "شربات لوز" وتركت بصمة مع بداية رحلتها الفنية فهي تعشق تقديم كل ماهو مميز فموهبتها جعلتها تخطف الأنظار إليها منذ الوهلة الأولى، حديثنا عن الفنانة سارة الشامي.التقى"الفجر الفني" بالفنانة سارة الشامي، تحدث معها عن أعمالها الفنية الجديدة، عن الكثير من حياتها الشخصية، وإلى نص الحوار:سيعرض مسلسل لي في رمضان "فرصة تانية" مع ياسمين صبري، وأجسد دور صديقتها التي تلجأ إليها عندما يحدث لها مشاكل.أن يكون الدور جيد والورق أيضاً، وأن يكون المخرج وفريق العمل على إتفاق مع بعضنا البعض.أي دور بعيد عن شخصيتي، فأنا أحب هذا كثيراً، أكون سعيدة عندما أفعل ذلك.لم أكن أعرف ماذا أريد وأنا صغيرة، أبي ووالدتي شجعاني ولم أكن أعرف أنه يوجد في مصر معهد فنون مسرحية وعندما عرفت قررت أن أكون ممثلة.مسلسل " أنا شيري دوت كوم".أعطاني حب الناس ولم يأخذ مني شئ حتى الآن، لكن ممكن الشئ الوحيد صعوبة التواجد في أماكن التجمعات.قديماً فؤاد المهندس، حديثاً أحمد حلمي، أحمد مكي، منى زكي.حتى الآن لا يوجد.كنت أهرب من الدروس والمدرسة وأخذت جواب استدعاء ولي أمر مرة واحدة، أحب جميع مراحل مياتي فهذه المرحلة أحبها كثيرًا، أعتقد أني سأحب مرحلتي الـ٣٠ و ٦٠ سوف أحبها أيضاً.عمرو وهبة، بسمة أحبها كثيراً من أيام فيلم "ليلة سقوط بغداد" ، وسعيدة كثيرًا بأننا أصدقاء على المستوى الشخصي، ياسمين صبري أيضاً أحبها كثيراً وصديقتي.مشاهدي في مسلسل "رحيم" دور "ريم" ، فكان من أصعب الأدوار التي قمت بتقديها.علاقتي بها جيدة كثيراً، أحب تلقى ردود الأفعال من خلالها، وأتابع مع الجمهور بإستمرار.