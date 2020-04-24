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الولايات المتحدة تسجل 3176 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 3176 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما أفادت به قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد بدأ في الصين، وانتشر منها إلى غالبية دول العالم، وأصاب نحو 2 مليون و715 ألف شخص، وقتل نحو 190 ألف شخص.

تعافي 69 شخصًا في مصر
وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى يوم الخميس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافين. 

تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا 
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة. 

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة. 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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