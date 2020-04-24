محمد بطاوي: أشرف عبد الباقي من اكتشفني.. وأشارك في رمضان بهذه الأعمال

يلعب دور بواب في مسلسل "ليه لا"، مع النجمة أمينة خليل.





وعن كواليس العمل مع كاملة أبو ذكرى أشاد بها، قائلًا: "أي ممثل يتمنى العمل معها، فهي دايما تهتم بالتفاصيل، وبتظهر الممثل بشكل حلو جدا".



وأضاف "بطاوى"، أنه يشارك أيضاً في رمضان بمسلسل إذاعي مع الفنان مصطفي خاطر ويقوم بدور الشاويش، واصفا كواليس العمل مع مصطفي خاطر أنها جميلة وممتعة.



وحرص على توجيه الشكر للمخرجة مريم أبو عوف، مخرجة عمل "لية لا"، معبراً عن شدة حبه في العمل معها قائلا "مريم أبو عوف شخصية جميلة جداً وهي شخصية محترمة وتتعامل مع الممثل الكبير مثل الصغير، وتحرص دائماً على إخراج أفضل ماعند الممثل".



يشار إلى أن محمد بطاوى قدم خلال مشواره الفني العديد من الأدوار المميزة مثل مشاركته في مسلسل رجل وست ستات الجزء التاسع والعاشر، خلصانة بشياكة، سك على أخواتك، ازاي الصحة، برنامج ميصحش كده، برنامج المكيدة وكان من بطولته.

أعرب الفنان محمد بطاوي، عن سعادته الشديدة بالمشاركة مع الفنان أشرف عبد الباقي، في فرقته الجديدة، مضيفاً أنه حاليًا يستعد لمسرحية "جريما في المعادي".وقال لـ"الفجر الفني"، إن أشرف عبد الباقي، له فضل كبير في اكتشاف موهبته، معبراً عن ذلك قائلاً: "هو الفنان اللي مد يده ليا في بداية مشواري الفني".وأشار "بطاوى"، إلى أنه حاليا يخوض السباق الرمضاني بمسلسلي "100 وش"، "ليه لا"، موضحاً شخصيته في مسلسل "100 وش"، حيث يلعب شخصية "مصطفي"، وهو ميكانيكي يعمل في الزمالك وطريقة ملابسه وشكله مميزين، بينما