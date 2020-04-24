نجم الزمالك السابق يكشف كواليس رحيله عن الابيش

تحدث أحمد سمير نجم الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، عن الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، وعن رحيله عن الفريق أيضاً.





ولعب أحمد سمير مع الزمالك موسم 2014 -2015، وتوج من الأبيض ببطولة الدوري المصري وكأس مصر.





وتحدث سمير خلال تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "أون تايم سبورت"، قائلا:" شرف لأي لاعب إرتداء قميص الزمالك".





وتابع:" حصلت على لقب الدوري وكأس مصر مع الزمالك، لكني خرجت بصورة لا تليق بي، لأنني كنت أرغب في البقاء".





وواصل:" تلقيت عرضًا للمُعايشة من نادي مارسيليا الفرنسي، لكنني رفض الاحتراف الخارجي على تواجدي في الزمالك".



