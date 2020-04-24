Advertisements

نجم الزمالك السابق يكشف كواليس رحيله عن الابيش

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:50 ص
بوابة الفجر
تحدث أحمد سمير نجم الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، عن الفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، وعن رحيله عن الفريق أيضاً.

ولعب أحمد سمير مع الزمالك موسم 2014 -2015، وتوج من الأبيض ببطولة الدوري المصري وكأس مصر.

وتحدث سمير خلال تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" على قناة "أون تايم سبورت"، قائلا:" شرف لأي لاعب إرتداء قميص الزمالك".

وتابع:" حصلت على لقب الدوري وكأس مصر مع الزمالك، لكني خرجت بصورة لا تليق بي، لأنني كنت أرغب في البقاء".

وواصل:" تلقيت عرضًا للمُعايشة من نادي مارسيليا الفرنسي، لكنني رفض الاحتراف الخارجي على تواجدي في الزمالك".

وأتم:" لم أحصل على فرصتي في الزمالك، والفريق لم يقدرني لأنني علمت رحيلي من زميلي في الفريق".

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يستهدف ضم نجم الأهلي السابق

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية": مصر في المنحنى التصاعدي لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يوم

عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألف شخص

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 22 ساعة

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ يوم

الصحة عن كسر رقم الـ200 في الإصابات بالكورونا: أصبنا باحباط

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يضحي بصالح جمعة في صفقة تبادلية

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:39 م

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

10:31 م

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

03:27 م

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

09:07 م

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

03:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم