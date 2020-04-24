في عيد ميلاد بدرية طلبة.. أبرز المعلومات عن حياتها













تحتفل اليوم الفنانة بدرية طلبة، بعيد ميلادها وهي ممثلة عشقت للفن منذ صغرها، وتم اكتشاف موهبتها من قبل زوجها المؤلف مصطفى سالم.ويعرض "الفجر الفني" بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.1- ولدت في مدينة الأسكندرية يوم 24 أبريل عام 1971م.2- شاركت في العديد من الأفلام منها سبع البرمبة، بيكيا، الديزل، أسفين يا باشا، القرموطي في أرض النار، تصبح على خير، أمان يا صاحبي.3- قدمت عدة مسلسلات منها ريح المدام، هربانة منها، صد رد، يوميات زوجة مفروسة، امبراطورية مين، الزوجة الثانية.4- عملت في بعض الأعمال المسرحية منها بدرية أتخطفت، قروب بو خلي، حبيبي المضروب، واد عفريت، أنا ومراتي ومونيكا، ريا وسكينة تاني، لوكاندة الأوباش.5- متزوجة من المؤلف مصطفى سالم، ولديها أبنة تسمى "دعاء".