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احذروا قرارات محصلتش.. أحمد موسى يكشف توجه الدولة حال تفاقمت أزمة كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:01 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي أحمد موسى: إنه من المقرر أن تعود الحياة لكامل طبيعتها بعد عيد الفطر المبارك، محذرا من أنه لو خرجت الأمور عن السيطرة بالنسبة لعدد الإصابات بفيروس كورونا، فأن الدولة ستخذ إجراءات مشددة، معقبا: "هياخدوا قرارات محصلتش قبل كده".

وأشار "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه يجب الالتزام بارتداء الكمامة الطبية في أثناء الخروج للشارع، مضيفا: "كل واحد يعتمد على نفسه، وياخد احتياطاته"، منوها بأن القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء اليوم أنقذت الملايين بالعودة إلى العمل.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، بحديث رئيس الوزراء خلال المؤتمر الخاص بإعلان إجراءات حظر التجول خلال شهر رمضان، مضيفا: "كل حاجة هترجع كما كانت، ولكن كل مواطن ياخد إجراءات، وضوابط معينة، وكل واحد مسئول عن نفسه وأسرته".

تعافي 1004 مصابين بكورونا 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.

تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11 

وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 3891 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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