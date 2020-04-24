احذروا قرارات محصلتش.. أحمد موسى يكشف توجه الدولة حال تفاقمت أزمة كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى: إنه من المقرر أن تعود الحياة لكامل طبيعتها بعد عيد الفطر المبارك، محذرا من أنه لو خرجت الأمور عن السيطرة بالنسبة لعدد الإصابات بفيروس كورونا، فأن الدولة ستخذ إجراءات مشددة، معقبا: "هياخدوا قرارات محصلتش قبل كده".





وأشار "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه يجب الالتزام بارتداء الكمامة الطبية في أثناء الخروج للشارع، مضيفا: "كل واحد يعتمد على نفسه، وياخد احتياطاته"، منوها بأن القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء اليوم أنقذت الملايين بالعودة إلى العمل.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، بحديث رئيس الوزراء خلال المؤتمر الخاص بإعلان إجراءات حظر التجول خلال شهر رمضان، مضيفا: "كل حاجة هترجع كما كانت، ولكن كل مواطن ياخد إجراءات، وضوابط معينة، وكل واحد مسئول عن نفسه وأسرته".



