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113 سنة إنجازات.. فيفا يهنئ الأهلي بمناسبة ذكرى تأسيسه

الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:09 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

حرص الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على تهنئة النادى الأهلى وكل جماهيره بمناسبة مرور 113 عاما على تأسيسه.

 

ونشر "فيفا"، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، شعار النادى الأهلى، وكتب فى تعليقه عليها : "عيد ميلاد سعيد لقلعة الأمجاد والبطولات.. النادى الأهلى العريق تأسس فى مثل اليوم عام 1907.. تمنياتنا بالمزيد من الألقاب ولجماهير الشياطين الحمر بدوام الفخر بأساطير كروية أمتعتنا وحفرت مكانة القلعة الحمراء فى تاريخ كرة القدم.. 113 سنة أهلى .. 113 سنة أهلى إنجازات".

 

وكان محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، قد وجه التهنئة إلى جماهير وأعضاء الأهلى، بمناسبة مرور 113 سنة على تأسيس القلعة الحمراء، مؤكدا فخره بنشأة ناديه الوطنية، وتقديره لما قدمه كل أبناء الأهلى على مدى كل الأجيال ومجالس الإدارات السابقة من جهد لرفعته وإعلاء شأنه.

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