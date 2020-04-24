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"الوزراء": هكذا سيكون وضع السينما والمسارح حال عودتهما
الجمعة 24/أبريل/2020 - 08:55 ص
هدى عبدالرازق
توقع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حال اتخاذ قرار بعودة عمل دور السينما والمسارح مع اقتراب عيد الفطر، فإنها لن تكون نفس السينيمات والمسارح التي اعتدنا عليها قبل فيروس كورونا، بل سيكون وضعها مختلف.
وأوضح "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أنه لا يوجد قرار حول عودة السينيما والمسرح، ولكنه يعطي مثالا عن اختلاف الوضع بعد فيروس كورونا.
وأضاف أنه لن يسمح بأن تكون قاعات السينما والمسارح ممتلئة بالحضور، فضلا عن وجود مطهرات، وقد يتم اللجوء إلى استخدام الكمامات داخل القاعات "لن يكون الوضع كما كان من قبل".
تعافي 1004 مصابين بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 3891 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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