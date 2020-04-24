"الوزراء": هكذا سيكون وضع السينما والمسارح حال عودتهما

توقع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حال اتخاذ قرار بعودة عمل دور السينما والمسارح مع اقتراب عيد الفطر، فإنها لن تكون نفس السينيمات والمسارح التي اعتدنا عليها قبل فيروس كورونا، بل سيكون وضعها مختلف.





وأوضح "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أنه لا يوجد قرار حول عودة السينيما والمسرح، ولكنه يعطي مثالا عن اختلاف الوضع بعد فيروس كورونا.





وأضاف أنه لن يسمح بأن تكون قاعات السينما والمسارح ممتلئة بالحضور، فضلا عن وجود مطهرات، وقد يتم اللجوء إلى استخدام الكمامات داخل القاعات "لن يكون الوضع كما كان من قبل".



