أسعار الدواجن في أول أيام شهر رمضان اليوم الجمعة 24-4-2020

أسعار بورصة الدواجن اليوم في الأسواق

تزايد الطلب على الفراخ خلال الفترة الأخيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم الذى يبدأ أول أيامه اليوم الجمعة، ومع وجود زيادة في العرض لتغطية الطلب استقرت أسعار الدواجن بعد شهد سعر الكيلو ارتفاع خلال الفترة الماضية التى اعقبت الإعلان عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومع اقتراب شهر رمضان لتعاود الاستقرار مرة أخرى، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء من المزرعة 28 جنيه، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي من المزرعة نحو 37 جنيه، ووصل سعر كرتونة البيض إلى 32 جنيها.

الإكتفاء الذاتي من الدواجن

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منتجي الدواجن يعملون بإخلاص لإنتاج احتياجات الشعب من البروتين طوال العام وخاصة خلال هذه الايام التي تواجه مصر والعالم بعد ظهور فيروس كورونا.









وسجل حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميًا أي متوسط إنتاج سنوي حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة وحوالى ثلاثة عشر مليار بيضة، ونحقق أكثر من 97% من احتياجتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير وأن حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنية ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل.





وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تقدم الرعاية البيطرية والأمان الحيوي لحماية صناعة الدواجن والعاملين فيها وطرحت أراضي جديدة بآلاف الأفدنة في حوالي 20 منطقة خارج الوادي لإقامة مشروعات متكاملة( دواجن ومجازر وأعلاف) بمزايا تشجيعية وتدعو القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي الواعد، كما أننا في سبيلنا للحصول على اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان لحوالي 14 منشأة خالية من أنفلونزا الطيور حتى يتم تصدير الدواجن للخارج.





من ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن وزارة الزراعة عقدت بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستى والمالي والفنى لصغار مربي الدواجن والعمل على رفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، لزيادة الإنتاج والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين العائد الإقتصادي من صناعة الدواجن.





واضاف، أن هناك مشروعات جديدة متكاملة للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي سيتم ضخ إنتاجها في الأسواق المحلية قريبًا لتغطية الإحتياجات من الدواجن وتصدير الفائض منها.





وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة على تواصل وتنسيق دائم مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وشعبة الدواجن بالغرفة التجاريه، لدراسة كافة المقترحات الهادفة إلى تنمية وتطوير الصناعة، كذلك فإن لجان الفحص الفني لطلبات استيراد كافة إحتياجاتنا من مدخلات الإنتاج وجدود التسمين وأمهات البياض لم تتوقف لحظه عن أداء وظيفتها لتلبية إحتياجات المستوردبن والصناع مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، مؤكدا أن وارداتنا لم تقل كمياتها ولم تزيد أسعارها، ولدينا بدائل عديده ولا نعتمد على مصدر واحد.



