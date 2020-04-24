جلسة حسم المصير.. الخطيب يحسم ملف رمضان صبحى فى الأهلى

يعقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، جلسة خاصة خلال ساعات مع رمضان صبحى، لاعب الفريق المعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى من أجل حسم موقفه سواء بالبقاء فى الأهلى أو العودة لفريقه .

ويسعى مسئولو القلعة الحمراء فى إنهاء هذا الملف سريعا، حتى تتضح الرؤية بشأن عقد صفقات جديدة من عدمه.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت جدلاً بشأن مستقبل رمضان صبحى فى الأهلى، ففى الوقت الذى أعلن فيه اللاعب عبر تصريحات تليفزيونية أنه يرغب فى الرحيل واستكمال التجربة الاحترافية، ترددت أنباء أخرى تؤكد أن أزمة انتشار كورونا قد تكون سبباً فى تراجع أسهم رمضان صبحى فى العودة لأوروبا.