بدء سداد مقدمات حجز وحدات "JANNA" بـ 6 مدن الأحد المقبل









تستقبل فروع بنك التعمير والإسكان، بعد غد الأحد، الراغبين في حجز وحدات مشروع JANNA، وسداد مقدمات الحجز، التي أعلنت عنها وزار الإسكان في نحو 6 مدن جديدة، أرضى وأخير، باجمالى عدد وحدات 1359 وحدة سكنية.





وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، فإن الوحدات متاحة في مدن بـ6 (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – الشروق)، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.





وأوضح الجزار، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب واجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، كما يمكن الاطلاع فقط على الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة (www.newcities.gov.eg)، وذلك ابتداء من يوم الأحد 26/4/2020.