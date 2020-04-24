"الوزراء" يكشف الخطر الأكبر في أزمة كورونا.. ومفاجأة عن عودة السياحة الداخلية

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا يوجد أي تناقض بين ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن احتمالية زيادة أعداد مصابي كورونا الفترة المقبلة، وبين القرارات المقرر تطبيقها خلال شهر رمضان لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه عند اتخاذ أي قرار يتم دراسته بشكل مستفيض، قائلا: "الانقسام حول أي قرار يتم اتخاذه شيء متوقع".





وأوضح أنه تم استشارة خبراء الأوبئة، والذين أكدوا أن هذه الساعة لن يكون لها التأثير السلبي الذي يتوقعه البعض على زيادة معدل انتشار فيروس كورونا، وأن الخطر الأكبر هو سلوكيات المواطن اعتبارا من السادسة صباحا وحتى التاسعة مساء.





وأضاف أن عودة بعض الخدمات أمر ضروري بعد فترة توقف دامت شهر تقريبا، وهو ما أثر على عدد من القطاعات، متابعا أن العالم بدأ يتخذ نهجا مختلفا وهو التعايش مع فيروس كورونا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

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وتابع أن "الموضوع واضح أنه مطول في العالم كله"، وسيتم عودة 6 خدمات فقط من خدمات الشهر العقاري، وهي الخدمات الأكثر إلحاحا، وهناك احتياج لها.





وعن عودة السياحة الداخلية، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر محل دراسة، وستكون محل قرار قريب جدا من رئيس الوزراء.





تعافي 1004 مصابين بكورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.





تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11





وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.





وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





إجمالي المصابين بكورونا 3891 حالة





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



