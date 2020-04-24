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على رأسهم أوباميانج.. لاعبون مهددون بمغادرة أرسنال الصيف المقبل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

 

بدأت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي في فتح ملف صفقات الفريق الأول بالنادي، والمرشحة للإنضمام للفريق في سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.


ومن المتوقع أن يشهد أرسنال ثورة كبيرة على مستوى الفريق الأول، لإعادة النادي مرة أخرى لواجهة كرة القدم الإنجليزية والعالمية.


وذكرت عدة تقارير إنجليزية، أن أرسنال سيقوم بالتضحية بـ6 لاعبين على الأقل خلال الصيف المقبل، وذلك لاستكمال مشوار بناء فريق جديد، تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا.


ونسلط لكم الضوء خلال التقرير التالي، على أبرز المرشحين لمغادرة أرسنال في الصيف.


بيير إيمريك أوباميانج

يواصل قائد الفريق رفضه تجديد عقده مع أرسنال، والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم 2020/2021، وبالتالي قد تضطر الإدارة للإستجابة لضغوطه بالرحيل، بدلاً من رحيله فيما بعد دون مقابل.


شكودران موستافي

أبرز المرشحين للرحيل من الخط الخلفي للفريق، بعد المستويات المتواضعة التي قدمها مع الفريق هذا الموسم.


هيكتور بليرين

ضاق النادي الإنجليزي من تكرار إصابات بيليرين مع الفريق، فضلاً عن تراجع مستواه بصورة كبيرة، مما يعزز فرص رحيله.


ماتيو جيندوزي

لم يقدم لاعب الوسط الفرنسي الشاب ما يشفع له البقاء ضمن صفوف الجانرز أكثر من ذلك، بعد أن نال فرصاً عديدة خلال موسمين، وضح فيها تواضع إمكانياته.


داني سيبايوس

أصبحت فرص عودته لريال مدريد كبيرة جداً، عقب تصريحات مدربه " ميكيل أرتيتا " قبل توقف النشاط الكروي، بأنه لا يعرف مصير سيبايوس حتى الآن، مما فتح الباب نحو إمكانية رحيله.


مسعود أوزيل

منذ أزمة الصين الشهيرة، وتبعها رفضه قرار إدارة النادي بخصم نسبة 12.5% من راتبه، والعلاقة بين أوزيل وأرسنال لم تعد على ما يرام، وبالتالي قد يجد الطرفين إنفصالاً بنهاية الموسم الجاري، وقد يقدم أرسنال على تلك الخطوة، في ظل تراجع مستوى لاعب ريال مدريد السابق.

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