"مبروك أول ظهور ليكي".. هكذا هنئ أحمد زاهر ابنتة ليلي على مسلسل "الفتوة"

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وظهرت ليلى وهي ترتدي عباية وتجلس بجانب الفنان ياسر جلال، في مشهد من مشاهد مسلسل "الفتوه" الذي يعتبر أول ظهور لها في الدراما وعودة لها من جديد للتمثيل بعد فترة كبيرة كان والده يرفض التمثيل حتى لا تنشغل وتترك الدراسة".



وعلق "زاهر" على الصورة قائلاً: "ألف مليون مبروك يا لولتي يا قمر مبروك أول ظهور ليكي في مسلسل "الفتوه" كنتي زي القمر يا حبيبتي و أبهرتيني و كنت فخور بيكي أوي".





وتابع "زاهر" مسلسل الفتوة بطولة أخويا ياسر جلال وأختي مي عمر تاليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ببارك للجميع المسلسل اكتر من رائع الحلقه الأولي شدتني جدا بالتوفيق و النجاح يارب للجميع.



يذكر أن مسلسل" الفتوه" بطوله أخويا ياسرجلال و أختي مي_عمر ومجموعة كبيرة من الفنانين وهو من تاليف هاني_سرحان و إخراج حسين_المنباوي.





نشر الفنان أحمد زاهر، صورة لابنته ليلي برفقة الفنان ياسر جلال، خلال تجسيدها بدور بجانبه في مسلسل "الفتوة" وذلك عبر صفحته الشخصية عبر