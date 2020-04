"مبروك أول ظهور ليكي".. هكذا هنئ أحمد زاهر ابنتة ليلي على مسلسل "الفتوة"

View this post on Instagram

الف مليون مبروك يا لولتي يا قمر مبروك اول ظهور ليكي في مسلسل #الفتوه كنتي زي القمر يا حبيبتي و ابهرتيني و كنت فخور بيكي اوي #مسلسل_الفتوه بطوله اخويا #ياسر_جلال و اختي #مي_عمر تاليف #هاني_سرحان و اخراج #حسين_المنباوي ببارك للجميع المسلسل اكتر من رائع الحلقه الأولي شدتني جدا بالتوفيق و النجاح يارب للجميع