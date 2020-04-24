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الأرصاد تحذر: تغير ملحوظ في حالة طقس ثاني أيام رمضان

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:03 ص
طقس القاهرة
طقس القاهرة
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيلة مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية: إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث ترتفع درجة الحرارة اليوم الجمعة، بشكل ملحوظ لتصل إلى 35 درجة، فضلا عن وجود نشاط مثير للرياح والأتربة، ويصل لحد العاصفة على الطرق الصحراوية.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتقي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي هو السبب في ارتفاع الحرارة، منوهة بأنه اعتبارا من الغد ستشهد البلاد انخفاضا ملحوظ في درجات الحرارة بمقدار 10 درجات.

وشددت على ضرورة أن يكون تخفيف الملابس بحذر شديد، حتى لا نصاب بنزلاد برد.

بيان بدرجات الحرارة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2020، وأول يوم رمضان، على مدن ومحافظات مصر.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى
يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، وأمطر خفيفة على مناطق متفرقة.

الوجه البحري
يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وأمطر خفيفة على مناطق متفرقة.
السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، واضطراب على خليج السويس والبحر الأحمر.

شمال الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.

جنوب الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وكانت حذرت الأرصاد الجوية في بيان عاجل من حالة الطقس أول يوم رمضان، حيث يسود طقس متقلب، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، مع تعرض بعض المناطق لأمطار خفيفة، مناشدة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية وتوخي الحذر.

وأكدت الأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى والوجه البحري يتعرضان لعاصفة ترابيةن مع طقس حار وأجوء غير مستقرة في ساعات النهار، على أن يشهد طقس الليل برودة، ناصحة بعدم تخفيف الملابس نظرا لتقلبات الجو.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة، مما تؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس.

ويسود طقس الصعيد تقلبات جوية، وارتفاع حرارة وعاصفة ترابية، ويكون الطقس في الليل لطيف نسبيا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة إليكم التالي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجات

والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجات

سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجات

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

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هيئة الأرصاد طقس أول رمضان طقس درجات الحرارة الأرصاد

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