هل ترطيب الحلق يقي من الإصابة بكورونا؟.. الصحة العالمية تجيب

قال الدكتور أيمن الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية: إن الصيام لن يؤثر مطلقا على الأصحاء في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يوجد تعارض بين الصيام والإصابة بفيروس كورونا.





ونفى "الخولي"، خلال اتصال هاتقي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، ما تردد بشأن أن شرب المياه وترطيب الحلق يقي من الإصابة بفيروس كورونا، معقبا: "معلومة خاطئة، ومنظمة الصحة العالمية لم تصدر هذه المعلومة على الإطلاق"، موضحا أن شرب المياه مهم ولكن ليس له أي علاقة بفيروس كورونا.





وشدد استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، مضيفا أنه لا يصح أن نغلق المساجد ونرى تجمعات في أماكن أخرى، متمنيًا أن نخرج من شهر رمضان بعدد أقل من الإصابات بفيروس كورونا.



