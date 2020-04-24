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هل ترطيب الحلق يقي من الإصابة بكورونا؟.. الصحة العالمية تجيب
الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:21 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أيمن الخولي، استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية: إن الصيام لن يؤثر مطلقا على الأصحاء في ظل انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يوجد تعارض بين الصيام والإصابة بفيروس كورونا.
ونفى "الخولي"، خلال اتصال هاتقي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، ما تردد بشأن أن شرب المياه وترطيب الحلق يقي من الإصابة بفيروس كورونا، معقبا: "معلومة خاطئة، ومنظمة الصحة العالمية لم تصدر هذه المعلومة على الإطلاق"، موضحا أن شرب المياه مهم ولكن ليس له أي علاقة بفيروس كورونا.
وشدد استشاري وبائيات بمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان، مضيفا أنه لا يصح أن نغلق المساجد ونرى تجمعات في أماكن أخرى، متمنيًا أن نخرج من شهر رمضان بعدد أقل من الإصابات بفيروس كورونا.
تعافي 1004 مصابين بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 3891 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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