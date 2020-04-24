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بعد عرض أولى حلقاته.. مخرج مسلسل "ولاد إمبابة" يهاجم قنوات النهار

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
هاجم المخرج ممدوح زكي، شبكة قنوات النهار الفضائية، والتي يعرض عليها مسلسله "ولاد إمبابة" وذلك بعد عرض الحلقة الأولى أمس، حيث فوجئ هو وصناع المسلسل بحذ بعض المشاهد من المسلسل".

وعلق ممدوح زكي، على هذا الموقف عبر صفتحه الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، معبرًا عن غضبه الشديد لما حدث موضحًا "الحلقة التي عرضت من مسلسل ولاد أمبابة علي قناة النهار النهاردة لاتمت باي صله للحلقة، التي سُلمت للمجموعة".

وتابع "زكي" مفسرًا عن عد علمه بما حدث قائلًا: "نص الحلقة اتشال دون حتى الرجوع ليا، مشيرًا عن عدم رضاه على أيًَضًا المواعيد التي يعرض فيه مسلسله موضحًا "ده غير المواعيد القذرة اللي القناة بتعرض فيها المسلسل".

مسلسل ولاد إمبابة، يشارك في بطولته كل من سعد الصغير، وسمير غانم، وفريدة سيف النصر، ومصطفى أبو سريع، ومن إخراج ممدوح زكي في أولى تجاربه الإخراجية".

بعد عرض أولى حلقاته.. مخرج مسلسل "ولاد إمبابة" يهاجم قنوات النهار
بعد عرض أولى حلقاته.. مخرج مسلسل "ولاد إمبابة" يهاجم قنوات النهار

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