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متصفح Vivaldi متوفر على نظام أندرويد بنسخة أساسية

الجمعة 24/أبريل/2020 - 09:26 ص
متصفح Vivaldi
متصفح Vivaldi
توفّر متصفح Vivaldi بنسخة أساسية مستقرة على نظام التشغيل أندرويد، حيث تم الإعلان عن إطلاق متصفّح Vivaldi على متجر جوجل بلاي العام الماضي، وعلى الرغم من أن المتصفّح كان مستقرًا لحد كبير، إلّا أنه كان متاح كإصدار تجريبي من على المتجر، الآن أعلن القائمون عنه بإطلاق إصدار مستقر وذلك على أندرويد، ويُعدّ متصفّح Vivaldi أكثر المتصفّحات تخصيصًا والذي يعتمد على كروميوم.

كما تم استكمال الجزء الأكبر من المميزات التي تمت مشاهدتها في النسخ التجريبية السابقة، على رأسها شريط علامات التبويب في الأعلى والتي تُشبه إلى حد كبير شريط علامات سطح المكتب، كذلك خصائص حظر الإعلانات وحظر التتبع المُدمج في المتصفّح والمزيد.

ويتميز المتصفح بعلامات التبويب الشبيهة لسطح المكتب، حيث أن هذه الميزة بالذات مفيدة بشكل لا يُصدق، وذلك من خلال أخذ نظرة عامة على علامات التبويب المفتوحة دون النقر على مفتاح التحويل الذي لا يزال موجودًا، مع الإشارة انك تستطيع إلغاء تمكينه من الإعدادات، وهذا طبعًا يوفّر مساحة إضافية، مع إمكانية إخفاء شريط حالة النظام أيضًا.

ويعتمد متصفح Vivaldi في إيقاف الإعلانات وحظر التتبع افتراضيًا على DuckDuckGo Tracker Radar، مع إمكانية التعديل على أساس كل موقع ويب عن طريق رمز الدرع الموجود في شريط العناوين، ومن المميزات الاخرى، كلٍ من ميزة تدوين الملاحظات والسكرين شوت الطويل والمزامنة ودعم لمحركات بحث مختلفة، والاهم من ذلك الدعم الكامل للوضع المظلم ووضع سطح المكتب.

وهناك المزيد من المميزات التي أدعها لتكتشفها بنفسك، ونحن بدورنا إذ ننصح على الأقل بتجربة هذا المتصفّح المجاني، فربما تجده الأكثر تماشيًا مع نفسك، ولتحميله انتقل إلى صفحته من على متجر جوجل بلاي من أسفل.

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