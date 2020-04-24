أسعار الاسماك اليوم





تراجع الطلب على البروتين السمكي خلال تعاملات أول أيام شهر رمضان اليوم الجمعة، بعد أن ارتفع خلال فترة أعياد شم النسيم، التي تشهد اقبالاً كبيرا على الأسماك بجميع أنواعها، وجاءت الأسعار في الأسواق اليوم على النحو التالي:





واستقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 24- 4-2020 في سوق العبور، حيث سجل سعر سمك البلطى "1" ليتراوح بين21 – 23 مقابل 22– 26جنيها، وسعر كيلو البلطى "2" بين 19 – 21 مقابل 20-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.





فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -60 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ، و انخفض سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 40 – 170 مقابل 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ، والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو ، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها.









وسجل سمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات ، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها، 90 جنيها للدنيس ، والمازليا 20 – 30 جنيها ، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها ، والوقار 40 – 70 جنيها ، وسمك القاروص 40 – 80 جنيها ، والموزة 32 – 38 جنيها ، 7 جنيهات للباغة، والسردين 27 – 33 جنيها.