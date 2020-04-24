رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن أن محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، سجلت أعلى نسبة إصابات بالفيروس، لافتا إلى أن مستشفيات العزل في القاهرة اقتربت أن تصل إلى كفاءتها الكاملة، ولكن هناك مستشفيات عزل لم تفتح بعد.





وأشار "حسني"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أن ظاهرة الإصابات العائلية بفيروس كورونا ملفتة للنظر، حيث هناك عائلات لا تبلغ عن إصابتها إلا بعد انتشار العدوى بين كل أفراد الأسرة، معتبرا أن السبب في ذلك هو قلة الوعي.





وحذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من خطورة التجمعات العائلية في شهر رمضان، قائلا: "اللي خايف على والده ووالدته ميروحش عندهم في رمضان".





ونوه بأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا متنوعة، وتم رصد حالات مصابة بكورونا، والأعراض التي ظهرت عليها فقط هي فقد حاسة التذوق.



