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رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورنا يكشف مفاجأة عن أعراض الإصابة
الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:05 ص
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن أن محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، سجلت أعلى نسبة إصابات بالفيروس، لافتا إلى أن مستشفيات العزل في القاهرة اقتربت أن تصل إلى كفاءتها الكاملة، ولكن هناك مستشفيات عزل لم تفتح بعد.
وأشار "حسني"، خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، إلى أن ظاهرة الإصابات العائلية بفيروس كورونا ملفتة للنظر، حيث هناك عائلات لا تبلغ عن إصابتها إلا بعد انتشار العدوى بين كل أفراد الأسرة، معتبرا أن السبب في ذلك هو قلة الوعي.
وحذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من خطورة التجمعات العائلية في شهر رمضان، قائلا: "اللي خايف على والده ووالدته ميروحش عندهم في رمضان".
ونوه بأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا متنوعة، وتم رصد حالات مصابة بكورونا، والأعراض التي ظهرت عليها فقط هي فقد حاسة التذوق.
تعافي 1004 مصابين بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا ووفاة 11
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 3891 حالة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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