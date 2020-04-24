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بروتوكول تعاون بين بنك ناصر و"الاتصالات" لتمويل أجهزة الحاسب الآلي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:00 ص
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
آيات عامر
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وبنك ناصر الإجتماعي، لإطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "شباب مصر الرقمية" لإتاحة قروض ميسرة لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين الملتحقين ببرامج التدريب المختلفة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع البروتوكول الدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومي للاتصالات، والدكتور شريف فاروق نائب رئيـس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي. وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عام واحد.

وأكدت نيفين القباج أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار سعي البنك إلى تعزيز التعاون مع المعهد وترسيخ الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كافة فئات المجتمع موضحة انه قد سبق وتم التعاون بين البنك والمعهد القومي للاتصالات من خلال مبادرة وظيفة تك للتدريب التشغيلي والتي تهدف الى رفع كفاءة الخريجين وتدريبهم كذلك ضمان الحصول على وظيفة مناسبة بحد أدنى للدخل عن طريق تمويل تكلفة التدريب بقرض حسن من البنك على ان يتم سداد الاقساط من الراتب الذى يحصل علية الخريج بعد تشغيله بالفعل.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تسعى الى تيسير كافة السبل والاجراءات التي تحقق التحول الرقمي في قطاعات الدولة المختلفة بالتعاون بين كافة الوزارات.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة لنشر مفهوم الشمول الرقمي وذلك من خلال توفير فرص متنوعة للتأهيل والتمكين للشباب والمرأة ودعم الأسر المنتجة، مؤكدا على أن هذه المبادرة تساهم في بناء ورفع كفاءة شباب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، وكذلك تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتشجيع العمل من المنزل، الأمر الذي يتواكب مع الظروف الراهنة والتي تتطلب الاعتماد الكلى على نظام التدريب عن بًعد، وبث المحاضرات عبر الانترنت، وما يترتب عليه من ضرورة امتلاك المتدرب لجهاز حاسب آلي. 

هذا وينص البروتوكول على أن يقوم بنك ناصر الاجتماعي بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكافة انواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلي من خلال قروض ميسرة يقدمها البنك بالتقسيط على ثلاث سنوات بفائدة بسيطة قدرها 5%.

الجدير بالذكر أن المستندات المطلوبة من المتدرب طالب التمويل تشمل تقديم خطاب ترشيح من جهة التدريب بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفيد اسم المرشح ورقمه القومى ورقمه التأمينى وقيمة جهاز الكمبيوتر المطلوب تمويله، بالإضافة إلي عرض سعر للجهاز بما لا يتجاوز الحد الاقصى للتمويل علي ان يكون معتمد من المعهد القومى للاتصالات، وايصال مرافق حديث باسم المرشح أو أحد أقارب الدرجة الأولى لمحل إقامة المرشح وصورة سارية من بطاقة الرقم القومى.

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