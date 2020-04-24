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قبل عرضه بساعات.. محمد رمضان يروج لمسلسل البرنس بمكالمة سابقة للراحل عمر الشريف

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان محمد رمضان، فيديو قديم لة في لقاء تليفيزيوني، وكانت المتصل بالبرنامج الفنان عمر الشريف، وذلك عبر صفحته الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"

وكان الفيديو عبارة عن لقاء تليفيزيوني للفنان محمد رمضان، والفنان عمر الشريف قام بعمل مداخلة تيليفونية للبرنامج "ليشيد بموهبة الفنان محمد رمضان ويعبر عن مدي إعجابة بيهاحيث قال:" هتبقي زيي وأخسن مني كمان "

وعلق "رمضان" علي الفيديو قائلاً :"٢٠٠٧ كان عمري ١٩سنة ورايح مبنى الإذاعة والتلفزيون يومها بأتوبيس هيئة النقل العام، وكنت أستغرب رؤيتك لمستقبلي، وإيمانك بموهبتي.


وتابع" محمد قائلاً: "أستاذي الغالي أهديك كل نجاح حققتة، وسوف أحققة إن شاء الله، الله يرحمك ويسكنك فسيح جناتة، بحق هذه الليلة المباركة، رمضان كريم".


يذكر أن مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ونجلاء فتحي وروجينا وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبدالعزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي. ويعرض عبر شاشة "dmc".

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