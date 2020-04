قبل عرضه بساعات.. محمد رمضان يروج لمسلسل البرنس بمكالمة سابقة للراحل عمر الشريف

View this post on Instagram

٢٠٠٧ كان عمري ١٩سنة ورايح مبنى الإذاعة والتلفزيون يومها بأتوبيس هيئة النقل العام وكنت استغرب رؤيتك لمستقبلي وإيمانك بموهبتي أستاذي الغالي أهديك كل نجاح حققته وسوف أحققه ان شاء الله ♥️ الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته بحق هذه الليلة المباركة #رمضان_كريم #omar_elsherif #عمر_الشريف #لورانس_العرب #البرنس