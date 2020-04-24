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تردد MBC مصر 2020 لمتابعة جميع برامج ومسلسلات رمضان على القمر الصناعي نايل سات | تردد قناة ام بي سي مصر

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:07 ص
تردد MBC مصر 2020
تردد MBC مصر 2020

تردد MBC مصر 2020 لمتابعة جميع برامج ومسلسلات رمضان على القمر الصناعي نايل سات | تردد قناة ام بي سي مصر


تردد قناة MBC ام بي سي مصر 2020 | يبحث العديد من الناس عبر محركات البحث عن جميع ترددات قناة MBC ام بي سي مصر 2020، ومن أكثر الترددات التي يتم البحث عنها قناة ام بي سي مصر، لما تقدمه من محتوى مفيد وحصري، وخصوصًا خلال شهر رمضان فقد تم الإعلان عن عدد كبير من المسلسلات التي سيتم عرضها، والتي لاقت إقبال عدد كبير لانتظار مشاهدتها.

وزادت عمليات البحث عن تردد قناة ام بي سي مصر MBC لمتابعة جميع مسلسلات رمضان 2020 والبرامج الرمضانية الجميلة، حيث تعرض قناة MBC مصر برنامج مقالب رامز جلال الذي ينتظره الملايين من العام للعام، حيث يقدم هذه السنة البرنامج بطريقة رعب بالدمج مع المقلب تحت عنوان (رامز مجنون رسمي)، تبدأ أول حلقاته بعد مدفع الإفطار وصلاة المغرب مباشرةً، ثم يليها بقية المسلسلات وفقاً للقائمة التي تعرضها مثل مسلسل فالتنينو بطولة الفنان القدير عادل إمام، مسلسل النهاية بطولة يوسف الشريف، مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، مسلسل فرصة تانية لياسمين صبري، مسلسل الاختيار لأمير كرارة، مسلسل 2 في صندوق بطولة حمدي الميرغني، مسلسل لعبة النسيان دينا الشربيني، ومسلسل سكر زيادة للفنانة نبيلة عبيد،

تردد MBC مصر 2020 على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات - Nailsat.

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد MBC مصر 2020 لمتابعة جميع برامج ومسلسلات رمضان على القمر الصناعي نايل سات | تردد قناة ام بي سي مصر

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