Advertisements

رد رسمي.. مازيمبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع موليكا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف نادى مازيمبى الكونغولى، اليوم الخميس، حقيقة مفاوضات النادى الأهلى مع نجم الفريق الشاب جاكسون موليكا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأصدر نادى مازيمبى بيانًا رسميًا أكد فيه أنه لا صحة لمفاوضات الأهلى وموليكا خلال الفترة الحالية وكل ما تردد مجرد شائعات.

 

وأضاف بيان مازيمبى، أن موليكا نفسه لا يعلم سبب انتشار أنباء مفاوضاته مع النادى الأهلى، مؤكدًا أن كل ما يتردد على لسان اللاعب بشأن هذا الأمر محض شائعات وأنه لم يتحدث لأى وسيلة إعلامية.

أخبار تهمك

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يوم

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 19 ساعة

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

هل ترطيب الحلق يقي من الإصابة بكورونا؟.. الصحة العالمية تجيب

منذ ساعة

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألف شخص

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ يوم

جلسة حسم المصير.. الخطيب يحسم ملف رمضان صبحى فى الأهلى

منذ ساعة و 11 دقيقة

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 17 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:10 ص

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

10:39 م

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

07:39 ص

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

10:31 م

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم