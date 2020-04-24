محمد رمضان يروج لمواعيد عرض والقنوات الناقلة لـ مسلسل "البرنس"

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نشر الفنان محمد رمضان صورة له من مسلسل البرنس عبر صفحتة الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلق "رمضان"علي الصورة قائلاً :" البرنس، رضوان البرنس، بعد ساعات ثقه في الله نجاح" وذلك لينقل لجمهوره مواعيد عرض مسلسلة"البرنس" الذي يعرض علي شاشة الdmc في شهر رمضان" .



وتبادل جمهور"محمد" التعليقات حيث قالو:" طبعاً برنس، علينا وعليك منتظرينك بكرا يبرنس، بالتوفيق أحلي برنس، كل سنه وأنت طيب،"



يذكر أن مسلسل "البرنس" تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ونجلاء فتحي وروجينا وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبدالعزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي. ويعرض عبر شاشة "dmc".

