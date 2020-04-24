مصرف لبنان المركزي يعلن سعر صرف الدولار اليوم الجمعة

قال مصدر بمصرف لبنان المركزي إن المصرف حدد سعر صرف الليرة عند 3625 للدولار لتطبقه جميع شركات تحويل الأموال يوم الجمعة، وهو ما يقل بنسبة 58 بالمئة عن سعر الربط الرسمي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية كبيرة، بحسب وكالة "رويترز".





وانخفضت الليرة اللبنانية في السوق الموازية منذ أكتوبر حين بلغت المصاعب المالية للبلاد، التي تختمر منذ فترة طويلة، أوجها، مما أثار أزمة مالية ومصرفية.





وقال المصدر بالمصرف المركزي ”الأسعار ربما تتغير يوميا وسيتم تحديدها في اليوم السابق“ مضيفا أن المعدل يستند إلى السعر الذي سجله الدولار في مكاتب الصرف الأجنبي.





وأضاف المصدر ”في حالة وقوع تقلبات كبيرة خلال اليوم، فإن الأسعار ربما تُحدد مجددا خلال نفس اليوم“.





وما زالت السلطات تطبق ربطا رسميا لليرة عند 1507.5 للدولار للواردات الأساسية، الوقود والقمح والأدوية، على الرغم من انخفاض العملة في السوق الموازية.





ويقول مسؤولون إن الإبقاء على سعر الصرف الرسمي لتلك السلع يهدف إلى كبح التضخم المتسارع.





ومع نقص المعروض من الدولار، قال مصرف لبنان المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يجب على خدمات تحويل الأموال التي تعمل خارج البنوك التجارية أن تصرف النقد بالعملة المحلية ”بسعر السوق“.





وحث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يوم الخميس الحكومة على استخدام سلطاتها القانونية لوقف ”الانهيار الدراماتيكي“ لليرة اللبنانية قبل فوات الأوان.





وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال البنك المركزي إن المودعين الذين يريدون سحب أموال من حسابات دولارية في لبنان يتعين عليهم تقاضيها بالعملة المحلية وفق ”سعر السوق“ المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.





ولم يتضح على الفور ما إذا كان سعر الصرف المُعلن يوم الجمعة سيطبق من جانب البنوك التجارية على عمليات السحب تلك.