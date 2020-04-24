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!Watch iT | خدمة ووتش ات تقدم مجموعة مميزة من أفضل المسلسلات والبرامج الحصرية خلال موسم رمضان الحالي 2020

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:40 ص
!Watch iT
!Watch iT

!Watch iT | خدمة ووتش ات تقدم مجموعة مميزة من أفضل المسلسلات والبرامج الحصرية خلال موسم رمضان الحالي 2020

أعلنت خدمة !Watch iT للمشاهدة حسب الطلب، الرائدة في مجال المحتوى الدرامي والترفيهي الرقمي على مستوى مصر والشرق الأوسط، عن تقديمها مجموعة مجموعة مميزة من أفضل المسلسلات والبرامج الحصرية خلال موسم رمضان الحالي 2020 بدون فواصل إعلانية، وذلك في إطار تشجيعها المواطنين على البقاء في المنزل والالتزام بالتباعد الاجتماعي كإجراء احترازي لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تضم قائمة المسلسلات الحصرية المعروضة على خدمة !Watch iT لنجوم الصف الأول بالسباقات الرمضانية الزعيم عادل إمام بمسلسله الكوميدي "فلانتينو" والنجم أمير كرارة ومسلسله "الاختيار" والذي ينتظره الكثيرون لتعودهم على متابعة كرارة كنجم دائم في السباق الرمضاني، كما تقوم النجمة يسرا بالعودة للدراما الرمضانية من خلال "خيانة عهد"، فى حين يطل الفنان ذو الشعبية الكبيرة محمد رمضان بمسلسله "البرنس" من خلال الخدمة أيضًا. 

ويقدم الثنائي الذهبي أحمد فهمي وأكرم حسني مسلسلهم الكوميدي "رجالة البيت" الذي يعرض على خدمة !Watch iT أيضًا ويتوقع تحقيقه مشاهدات عالية، كما يقدم "يوسف الشريف" لأول مرة مفهوم الدراما والخيال العلمى فى مسلسله "النهاية" الذي يعرض حصريًا أيضًا على المنصة.

من جانبه، صرح مصطفى بخيت، نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام !Watch iT، "نتطلع لتقديم تجربة مشاهدة غير مسبوقة وخدمات حصرية للمستخدمين لمساعدتهم على قضاء أوقات ممتعة وهم فى بيوتهم وسالمين، لأننا ندرك أهمية دورنا خلال الظرف الراهن الذى تمر به البلاد وقدرتنا على استغلال الترفيه والتكنولوجيا معا من أجل تيسير حياة المصريين وتسهيل قضائهم الأوقات فى منازلهم بينما يلتزمون بالتباعد الاجتماعى. ونسهم بذلك فى تعزيز الأجواء الرمضانية التى ربما نخشى أن تغيب هذا العام للظروف التى نمر بها، لكننا على يقين بأننا قادرون فى الحفاظ على أجواء المرح والإيجابية بتقديم محتوى رمضانى مميز متاح للجميع فى مصر والمنطقة وحتى عشاق الدراما المصرية فى جميع أنحاء العالم". 
 
وإيمانا بأهمية إثراء المحتوى أيضًا، تهدي !Watch iT، مشاهديها أول برنامج ترفيهي "للمقالب" تنتجه الخدمة حيث يعرض "براءة اختراع خورشيد" خلال الشهر الكريم ويقدم لأول مرة مفهوم المزج بين التكنولوجيا المبتكرة والكوميديا فى توليفة تروق للمشاهدين فى مصر والوطن العربى. 
 
أعلنت !Watch iT في وقت سابق هذا الشهر عن إتاحتها خدماتها بشكل مجاني للمستخدمين في المنطقة ومحبي ومتابعي الدراما المصرية فى جميع أنحاء العالم كجزء من مبادرتها #StayHome، التي تهدف إلى تشجيع الجميع على البقاء في المنزل والحفاظ على السلامة والصحة العامة بممارسة التباعد الاجتماعي منذ إطلاق المبادرة، وشهدت خدمة !Watch iT زيادة غير مسبوقة في عدد المشتركين وصل إلى مليون مشترك جديد مع أكثر من 30% من المستخدمين النشطين يوميًا الذين يستمتعون بمحتواه غير المحدود بدون فواصل أو إعلانات.

!Watch iT | خدمة ووتش ات تقدم مجموعة مميزة من أفضل المسلسلات والبرامج الحصرية خلال موسم رمضان الحالي 2020


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