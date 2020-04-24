الصحة العالمية: إدراج 9 عقاقير روسية لمحاربة "كورونا"





أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن إدراج 9 عقاقير روسية ضمن قائمة الأدوية الواعدة في محاربة فيروس "كورونا"، من بينها 6 عقاقير تم تطويرها في المركز العلمي الحكومي للفيرولوجيا والتكنولوجيا الحيوية.





واعتمدت منظمة الصحة العالمية العقاقير الروسية الـ9 ضمن الأدوية الواعدة في محاربة عدوى تفشي فيروس "كورونا".





كما اعتمدت المنظمة اعتمدت هذه العقاقير ضمن قائمة الأدوية المستخدمة في محاربة العدوى، فبحسب ما نشر موقع stopcoronavirus.





وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة).





وحتى الآن، أصيب أكثر من 2,7 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع حوالي 185 ألف حالة وفاة.





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاف تمويلها للمنظمة، فبحسب ماصرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن منظمة الصحة العالمية تحتاج إلى إصلاح جذري عقب تعاملها مع جائحة "كورونا".



