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بريطانيا.. "جونسون" يواجه لغزا محكما بعد تعافيه من فيروس كورونا

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:38 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أكبر معضلة في فترة ولايته وسط تعافيه من فيروس كورونا الجديد COVID-19، وهي؛ كيفية رفع الإغلاق الذي يدمر مساحات كبيرة من الاقتصاد البريطاني دون إحداث موجة ثانية قاتلة من تفشي المرض.

وبينما تتصاعد التكهنات بأن رئيس الوزراء يستعد للعودة إلى العمل، يتعرض "جونسون" لضغوط لتوضيح كيف ومتى يخرج خامس أكبر اقتصاد في العالم من الإغلاق المعطل، كماأوردت وكالة "رويترز".

جونسون، 55 سنة، على وشك الإصلاح في مقر إقامته في البلاد بعد أن أمضى ثلاث ليال في العناية المركزة في مستشفى لندن في وقت سابق من هذا الشهر مع مضاعفات فيروس كورونا الجديد COVID-19. وقال فيما بعد، إنه مدين بحياته لموظفي المستشفى.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس ،عن كيف بدا "جونسون" في مكالمة أجراها قبل يومين: "لقد بدا لا يصدق. كان مستعد للذهاب."

وأضاف "ترامب": "إنه مثل بوريس القديمة. إنه يقوم بعمل رائع."

تعرضت حكومة "جونسون"، التي كانت أبطأ من أقرانها الأوروبيين لفرض الإغلاق، لانتقادات بسبب قدرتها المحدودة على الاختبار والفشل في تقديم ما يكفي من معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.

ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف"، أن "جونسون" يخطط للعودة إلى العمل في وقت مبكر من يوم الاثنين، ووصف وزير الصحة، مات هانكوك، رئيس الوزراء بأنه مبتهج ومتحسن ويتحسن كثيرًا.

وقال "هانكوك": "إن هذا القرار لرئيس الوزراء بالتشاور مع أطبائه. لقد تحدثت معه أمس، إنه في حالة جيدة للغاية ويتعافى بشكل واضح."

ستتم مراجعة استراتيجية الحكومة التي لم يتم نشرها بعد لفك الحصار عن كثب حيث يحاول المستثمرون تحديد أي اقتصاد رئيسي سيكون الأكثر تضررًا من أشد أزمة للصحة العامة منذ تفشي إنفلونزا عام 1918.

المملكة المتحدة لديها خامس أسوأ حصيلة رسمية للوفيات في العالم ، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وقال علماء حكوميون إن معدل الوفيات سيبدأ في الانخفاض بسرعة فقط في غضون أسبوعين آخرين.

وقال "هانكوك"، اليوم الجمعة، إن من السابق لأوانه رفع الإغلاق، على الرغم من أن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني ينهار تحت ضغط الإغلاق.

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