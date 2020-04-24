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نجم دورتموند يقترب من لاتسيو الإيطالي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
اقترب ماريو جويتزه المهاجم الألماني الدولي نجم بوروسيا دورتموند الألماني من نادي لاتسيو الإيطالي ، حسبما أفاد تقرير صحفي اليوم الخميس.

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم إلى اهتمام لاتسيو باللاعب الألماني الذي يقترب عقده مع دورتموند من خط النهاية، وقد يترك النادي الألماني الشهير.

وكان إيجلي تاري المدير الرياضي لنادي لاتسيو حاليا احترف لسنوات عدة في ألمانيا كما ساهم في انتقال المهاجم الالماني الدولي السابق ميروسلاف كلوزه زميل جويتزه سابقا في المنتخب الألماني إلى لاتسيو.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الاهتمام بجويتزه ليس سوى فكرة حتى الآن وأن لاتسيو لم يتخذ أي خطوة في اتجاه ضم اللاعب.

ويترقب نادي لاتسيو مثل باقي أندية الدوري الإيطالي مصير الموسم الحالي المتوقف بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة.

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