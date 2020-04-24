برلماني يكشف كارثة خلال زيارته للإسكندرية (فيديو)

شدد النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، معقبا: "بلاش نستهون بالوضع".





وطالب "الحسيني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى، مساء الخميس، أن يكون هنك تشديد في تطبيق العقوبة على المخالفين للإجراءات الاحترازية، حتى لا تضيع الجهود التي تقدمها الدولة لمواجهة الجائحة.





وكشف أنه توجه إلى زيارة عمل لمحافظة الأسكندرية، وفوجىء بتجمعات غير عادية على شواطىء الأسكندرية، و1% منهم من يرتدون كمامة طبية، معتبرا أن نسبة كبير من الشعب ليس لديهم الوعي الكافي بخطورة الوضع، متوقعا حدوث تجمعات عائلية في شهر رمضان.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن كل إنسان على نفسه بصير، ويجب أن يدرك كل مواطن خطورة الوضع، موجها رسالة للمواطنين: "اتحملوا سنة، الوضع خطير".





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.





تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا





وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.







