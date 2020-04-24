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مرتضى منصور يخطط لضم نجم الوداد بسبب الأهلي

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشفت تقارير مغربية، عن رغبة  مرتضى منصور رئيس الزمالك، في ضم وليد الكرتي لاعب الوداد المغربي، بسبب تاريخه أمام الأهلي.

 

وذكرت صحيفة "المنتخب المغربية"، أن مرتضى منصور يرغب في تكرار تجربة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بضم وليد الكرتي، خاصةً وأن الثلاثة لاعبين هم الذين ساهموا في فوز الوداد على الأهلي ذهابًا وإيابًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا في موسم 2017.

 

وكان محمد أوناجم قد صنع هدف الوداد في مباراة الإياب، في حين سجل بن شرقي هدف الفوز، بينما في الإياب مرر الأخير الكرة لوليد الكرتي الذي أحرز هدف التتويج باللقب القاري أمام الأهلي.

 

وذكر التقرير أن مرتضى منصور يرى أن الثلاثي سيمثل إضافة للزمالك، كما أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق المصري يرغب في ضمه بسبب قدراته الفنية.

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