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قريبا.. تويوتا تستبدل محركات V8 بمحركات V6 ثنائية التيربو

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:01 ص
تويوتا
تويوتا
تستعد شركة تويوتا لاستتبدال محركات V8 بمحركات V6 ثنائية التيربو، حيث صرح أحد موظفيها والذي رفض البوح باسمه لمجلة The Drive، بأن محركات الـ V8 المستخدمة في كل من لاندكروزر وتندرا، وسيكويا ستنتهي قريبا.

أكد وقال الذي يعمل في مصنع تويوتا في ولاية ألباما الأمريكية، إن هذه المحركات ستستبدل بمحركات V6 ثنائية التريبو. وقال أيضا بأن مصنع ألباما أنتج مسبقاً 30,000 محرك V8 ستستخدم في خط الإنتاج الحالي. ثم سينتقل المصنع لتصنيع محركات الـ V6 ثنائي التيربو بعد إنتهاء هذه الكمية.

وسينتج مصنع تويوتا في اليابان محركات الـ V8 بعد إنتهاء إنتاجه في الولايات المتحدة لمدة سنتين الى ثلاث سنوات, قبل إعتماده بشكل كلي و إستبدال جميع محركات الـ V8.

وقد تحتفظ لكزس بمحركات الـ V8 لمدة أطول قليلا، والتي مازالت تطور هذه المحركات للمشاركة في سباقات نوربرجرنج 24 ساعة، بالإضافة الى إستخدام هذا المحرك لبديلة LX عالية الأداء, LQ.

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