رغم كورونا.. كيف ظهر المسحراتي في أول ساعات رمضان؟

في وقت توقع فيه الجميع اختفاء المسحراتي من الشوارع بسبب حظر التجوال الذي تطبقه الحكومة لمنع التجمعات في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر في عدة محافظات مختلفة، إلا أنه ظهر من الساعات الأولي من شهر رمضان.





يذكر أن مصر سجلت أعلى معدلاتها، من حيث عدد إصابات فيروس كورونا اليومية، بزيادة بلغت 232 إصابة جديدة، ليكون إجمالي الحالات 3891 حتى مساء الخميس، فيما كان عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية 1334 حالة، من بينها 1004 شخص تعافوا من الإصابة بمرض كوفيد-19 وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت أعداد الوفاة 287 حالة.





الحالات المكتشفة جاءت بعد أن أجرت وزارة الصحة 200 ألف اختبار بالكاشف السريع Rapid test، وأكثر من 90 ألف تحليل pcr لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، الأمر الذي ساهم في إكتشاف الحالات بشكل سريع خلال الفترة الأخيرة.





مسحراتي الشرقية

ففي الشرقية، تجول "عم السيد" المسحراتي شوارع قرية شلشلمون إحدى القرى التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، وسط حالة من الهدوء إلا أن صوته الذي كان يردد " اصحى يا نايم صحي النوم" دفع الأطفال إلى الخروج من منازلهم والالتفاف حوله.





فرحة أطفال شوبك

نفس المحافظة ولكن هذه المرة في قرية شوبك بسطة التابعة لمركز الزقازيق، رسم المسحراتي البسمة على وجوه الأطفال بعدما إلتفوا حوله فارحين بطلبته، وكذلك نداءه على كل صاحب منزل باسمه داعيًا الأسر إلى تناول السحور، الأمر الذي صنع نوع من البهجة بين الأهالي رغم الخوف من كورونا.





اختفاء المسحراتي بالوداي الجديد

وفي الوادي الجديد الحال كان مختلف، فلم يظهر المسحراتي في أي من شوارع المحافظة، وذلك تطبيقا لحظر التجوال الذي اتخذته السلطات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أسفر عن اختفاء ظاهرة المسحراتي عن المحافظة.





قبطي ولكن مسحراتي