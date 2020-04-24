مفاجأة.. مهاجم مازيمبي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي معه

كشف مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي، جاكسون موليكا عن حقيقة مفاوضات الأهلي معه بعض تداول بعض الاخبار عن اهتمام القلعة الحمراء باللاعب.





ونفى المهاجم الكونغولي عن وجود أي مفاوضات من النادي الأهلي للحصول على خدمات جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وخلال بيان الذي أصدره عبر الموقع الرسمي قال مازيمبي إن مهاجم الفريق موليكا لا يعلم السبب وراء ما تم تداوله في الوسائل الإعلام المصرية وأيضا غبر المواقع الكونغولية بوجود مفاوضات معه.





وأوضح المهاجم الكونغولي أنه لم يحدث أي تصريحات مع وسائل إعلامية حول رحيله نهاية الموسم الحالي، وأن كل الاخبار التي تم نشرها في المواقع غير صحيحة.





وأكمل:" لم أتواصل مع أي صحفي أو وكيل لاعبين للتأكيد على أن هناك اتصال من قبل النادي الأهلي وفي الوقت الحالي أنا في المنزل، وأعيش نفس الظروف التي يمر بها الجميع بسبب فيروس كورونا، الذي أعاق كل النشاطات".





وأنهى:" إذا كان من الضروري الحديث عن الرحيل فإن إدارة النادي تمتلك القدرة الكافية للتعامل مع الأمر"