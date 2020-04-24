بطريقته الخاصة.. صلاح عبدالله يهنئ جمهوره بشهر رمضان

نشر الفنان صلاح عبدالله، صورة لة مع شخصية كرتونية كان يقدمها في مسلسل "بسنت ودياسطي" وذلك ليهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان بطريقه مختلفة عبر صفحتة الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وظهر "عبدالله" هو يمسك دمية صغيرة علي هيئة شخصية" دياسطي" التي كان يقدمها في مسلسل " بسنت ودياسطي، محاولة منه لتهنئة جمهورة بحلول الشهر الكريم بطريقة فيها شيئ من المرح وخفة الدم التي عودنا عليها".



وعلق"عبدالله" على الصورة قائلاً: "الدياسطي سمير بيقول لحبايبه الكتير، وحشتوني وكل سنة وأنتم بخير"

وتبادل جمهور"صلاح" معة التعليقات حيث قالو :" وحشتنا يا عم دياسطي، بسنت ودياسطي كنت بحبهم أوي، كل سنة وأنت طيب يا عم صلاح، والله الدياسطي وحشنا أوي وكل سنه وأنت طيب ".

