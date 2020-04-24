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"التموين" تكشف حقيقة نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:31 ص
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية تزامنا مع حلول شهر رمضان.

وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع الغذائية بأي محافظة من محافظات الجمهورية سواء بالأسواق أو المجمعات الاستهلاكية.

وأضافت الوزارة انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يوميا بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي لها آمن ويكفي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ولعدة أشهر قادمة.

وشددت على شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة.

وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان الكريم، تم بدء عمل منافذ "أهلا رمضان" في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، اعتبارا من الجمعة الموافق 10 أبريل 2020 حتى 10 مايو 2020 ولمدة شهر، وذلك من خلال 1800 منفذ على مستوى الجمهورية بتخفيضات تتعدى 20% وتصل في بعض المنتجات إلى30% بما يضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة للمواطنين.

وناشدت وزارة التموين جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
"التموين" تكشف حقيقة نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات
"التموين" تكشف حقيقة نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات

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وزراة التموين نقص السلع تقرير الحقائق السلع بالمجمعات الاستهلاكية

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