خروج 24 حالة من العزل بالدقهلية بعد سلبية تحاليل كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تعافي وتحسن 24 حالة من المصابين بفيروس كورونا داخل العزل الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة.

وأضاف، أنه وسط أجواء من البهجه والسعاده، تواصل صحة الدقهلية ورجال الجيش الأبيض جهودهم المتميزه، فى سبيل علاج مرضى الكورونا، والحمد لله كانت النتائج سلبية التحاليل ل 24 حاله للمره الثانيه، وبعد عمل باقى الفحوصات والاشعات تبين شفائهم التام وجاري خروجهم صباح اليوم الجمعه الأولى من رمضان المبارك، و نطمئن الجميع أن باقى الحالات بحاله صحيه جيده وسيتوالى خروجهم تباعا.

وطالب مكي المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحه بالالتزام بالمنزل، لما رصدناه من ازدحام فى الشوارع والاسواق والمولات مما يعرض المواطنين للإصابه، فنرجوا الالتزام حفاظا على صحتهم وصحة أهليهم.

وكان وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعلن عن إعادة تشغيل مستشفى صدر دكرنس بكامل طاقتها وقوتها البشرية، بعد تركيب الفواصل المادية التي تفصل غرف المرضى عن بعضها، وتعد هذه الخطوة من اهم الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، لعزل كل مريض عن الاخر، كما تم تركيب فواصل بالعيادات الخارجية وإعداد مكان مخصص لجلسات الاستنشاق، كما تم التبرع ببعض مستلزمات مكافحة العدوى مثل البدل والنظارات الواقية وماسكات جراحيه والمعقمات وتشمل كحول وكلور وجوانتيات لاتكس وغسالة وثلاجة وغيرها وذلك مشاركة من المجتمع المدني.



