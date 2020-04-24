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خروج 24 حالة من العزل بالدقهلية بعد سلبية تحاليل كورونا
الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:34 ص
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تعافي وتحسن 24 حالة من المصابين بفيروس كورونا داخل العزل الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة.
وأضاف، أنه وسط أجواء من البهجه والسعاده، تواصل صحة الدقهلية ورجال الجيش الأبيض جهودهم المتميزه، فى سبيل علاج مرضى الكورونا، والحمد لله كانت النتائج سلبية التحاليل ل 24 حاله للمره الثانيه، وبعد عمل باقى الفحوصات والاشعات تبين شفائهم التام وجاري خروجهم صباح اليوم الجمعه الأولى من رمضان المبارك، و نطمئن الجميع أن باقى الحالات بحاله صحيه جيده وسيتوالى خروجهم تباعا.
وطالب مكي المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحه بالالتزام بالمنزل، لما رصدناه من ازدحام فى الشوارع والاسواق والمولات مما يعرض المواطنين للإصابه، فنرجوا الالتزام حفاظا على صحتهم وصحة أهليهم.
وكان وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعلن عن إعادة تشغيل مستشفى صدر دكرنس بكامل طاقتها وقوتها البشرية، بعد تركيب الفواصل المادية التي تفصل غرف المرضى عن بعضها، وتعد هذه الخطوة من اهم الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، لعزل كل مريض عن الاخر، كما تم تركيب فواصل بالعيادات الخارجية وإعداد مكان مخصص لجلسات الاستنشاق، كما تم التبرع ببعض مستلزمات مكافحة العدوى مثل البدل والنظارات الواقية وماسكات جراحيه والمعقمات وتشمل كحول وكلور وجوانتيات لاتكس وغسالة وثلاجة وغيرها وذلك مشاركة من المجتمع المدني.
خروج 69 من المصابين
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.
تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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