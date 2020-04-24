ممرضة بمستشفى العزل في مايو: الوضع مستقر والتجربة صعبة (فيديو)

قالت فاطمة عبدالرازق، أحد أعضاء فريق التمريض بمستشفى العزل 15 مايو، إن تجربة مشاركتها في مواجهة جائحة مثل فيروس كورونا، تعد فترة صعبة عليها وعلى أسرتها، وتخوضها لأول مرة، مضيفة: "عندي 4 أولاد، وأول مرة أبعد عنهم".





وأشارت "فاطمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنها قضت فترتين عمل بمستشفى العزل، مضيفة أن أسرتها ساعدتها على العمل، وخاصة زوجها، معقبة: "زوجي يقوم بدور الأب والأم مع أولادنا".





وأوضحت أنها متخصصة في الغسيل الكلوي، وهو تخصص مطلوب في مستشفيات العزل، مضيفة أن وضع الحالات في المستشفى مستقر، وحالات كثيرة غادرت المستشفى بعد شفائها.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.





تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا





وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.







