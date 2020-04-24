Advertisements

ممرضة بمستشفى العزل في مايو: الوضع مستقر والتجربة صعبة (فيديو)

الجمعة 24/أبريل/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت فاطمة عبدالرازق، أحد أعضاء فريق التمريض بمستشفى العزل 15 مايو، إن تجربة مشاركتها في مواجهة جائحة مثل فيروس كورونا، تعد فترة صعبة عليها وعلى أسرتها، وتخوضها لأول مرة، مضيفة: "عندي 4 أولاد، وأول مرة أبعد عنهم".

وأشارت "فاطمة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنها قضت فترتين عمل بمستشفى العزل، مضيفة أن أسرتها ساعدتها على العمل، وخاصة زوجها، معقبة: "زوجي يقوم بدور الأب والأم مع أولادنا".

وأوضحت أنها متخصصة في الغسيل الكلوي، وهو تخصص مطلوب في مستشفيات العزل، مضيفة أن وضع الحالات في المستشفى مستقر، وحالات كثيرة غادرت المستشفى بعد شفائها.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1334 حالة، من ضمنهم الـ 1004 متعافيين.

تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الخميس، هو 3891 حالة من ضمنهم 1004 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و287 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ممرضات مستشفيات عزل مستشفيات بوابة الفجر الفجر اخبار مصر 15 مايو

أخبار تهمك

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا..و11 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

شيخ الأزهر: أهيب المسلمين بعدم الالتفات بالدعوات الشاذة عن علاقة الصوم بالكورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الأطباء": لم ننتظر ذلك من الحكومة.. واستقالات عديدة في هذه الحالة

منذ حوالي 20 ساعة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ يوم

مرتضى منصور يخطط لضم نجم الوداد بسبب الأهلي

منذ أقل من ساعة

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الحكومة تُعلن مواعيد حظر التجوال في شهر رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

منذ حوالي 13 ساعة

هل ترطيب الحلق يقي من الإصابة بكورونا؟.. الصحة العالمية تجيب

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 50 ألف شخص

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قرار جديد من النيابة بشأن حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ يومين

عاجل.. مفاجآت في تحقيقات النيابة العامة مع الطالبة حنين حسام

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

محافظ المنيا يكشف أخر تطورات الأوضاع في المنيا وبني مزار

خروج عن السياق.. طبيبة تحتفل بعيد ميلادها في مستشفى العزل بالأقصر

صحة الغربية تكشف الحالة الصحية لمولود مستشفى العزل

طبيبة بمستشفى العزل تكشف مفاجأة عن مرضى كورونا

مواقف مؤثرة لمصابي كورونا يرويها طبيب بمستشفى ملوي للعزل (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:10 ص

تحذيرات جديدة من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

تعليق قوي لشيخ الأزهر على استمرار غلق المساجد وتعليق الصلوات

09:04 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

10:39 م

للحفاظ على المناعة.. تناول هذه الأطعمة في شهر رمضان

07:39 ص

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح صالات الجيم في رمضان (فيديو)

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم